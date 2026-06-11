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Илия Топурия ответил на вопрос о возможном бое с Хабибом: «Оставьте его в покое»

Сергей Филин

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия ответил на вопрос о возможном проведении боя с экс-чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин объявил о завершении карьеры в 2021 году. Он одержал 29 побед в 29 боях.

«Оставьте человека в покое, он уже завершил карьеру. Испытываю к Хабибу лишь огромное уважение, он проделал потрясающий путь в UFC», — приводит слова Топурии Home of Fight.

В ночь с 14 на 15 июня 29-летний Топурия (17-0) проведет титульный бой с временным чемпионом, 37-летним американцем Джастином Гейджи (27-5) на турнире UFC в Белом доме.

Илия Топурия.UFC в Белом доме: полный кард турнира

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Илия Топурия
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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