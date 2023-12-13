Камару Усман дал прогноз на бой Эдвардса и Ковингтона

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) считает, что исход боя между чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом (21-3) и вторым номер рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтоном (17-3) будет зависеть от состояния американца.

«Когда ты не выступаешь год, то это может на тебе сказаться. Но есть парни, вроде Доминика Круза, которые могут отдохнуть полтора года, вернуться и выглядеть так, будто ничего не произошло, — сказал Усман на шоу DC & RC. — А другие парни могут отдохнуть полтора года и выглядеть совершенно разбитыми. Именно это заботит меня в отношении Колби Ковингтона. Если простой на нем не сказался, то я 100 процентов ставлю на Колби Ковингтона.

Леон Эдвардс считает, что он лучший полусредневес на планете, потому что ему подняли руку в бою со мной — некогда лучшим полусредневесом на планете. Я считаю, что он уверен в себе и думает: «Камару победил Колби дважды, и я точно смогу победить этого парня». Я немного отличаюсь от Колби Ковингтона. Я не только умею бороться, не только обладаю кардио, чтобы держать соперника в напряжении, но и обладаю нокаутирующей силой. Леон считает, что, одолев меня дважды, он справится с Ковингтоном. Думаю, Леон верит в это, так что только из-за этой уверенности я выбираю Эдвардса».

Эдвардс и Ковингтон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.