Олейник посоветовал Павловичу не обращать внимание на критику в свой адрес после поражения Аспиналлу

Бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник считает, что российский боец Сергей Павлович не заслуживает критики в свой адрес после поражения британцу Тому Аспиналлу в поединке за титул временного чемпиона организации.

«Глупо говорить о том, что Сергей Павлович проигрывает самые важные бои. Что значит самые важные? Какой бой был не важным? С Таем Туивасой или кем-то другим? Павлович выходил, все были счастливы, рукоплескали и говорили: «Вот наша сила». Молодец и красавец. Споткнулся — и сразу противоположная реакция: «Можешь только бочки гонять, самые важные бои проигрываешь». Фигня какая-то. Такое было, есть и будет. Сергею не нужно обращать внимания на это. Всегда будет атмосфера, когда подуло и похолодало, а потом подуло и потеплело. Не хочешь, чтобы про тебя говорили, уйди из спорта, из соцсетей, живи в тайге и все будет нормально. Никто не тронет», — цитирует Олейника MMA.Metaratings.ru.

Павлович проиграл Аспиналлу нокаутом в бою за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе в турнире UFC 295 в Нью-Йорке, который состоялся 12 ноября. Бой проходил в тяжелом весе и завершился спустя 1 минуту 9 секунд после начала первого раунда.