Иван Штырков назвал ориентировочную дату боя с Минеевым

Российский боец Иван Штырков (22-2) заявил, что поединок с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) должен состояться 18 ноября.

«[Бой с Минеевым состоится] в ноябре, 18 числа, если все устные договоренности будут соблюдены», —сказал Штырков в интервью «СЭ».

В сентябре 2022-го Минеев сообщил, что ему пришла повестка. В начале года он отправился в зону СВО.