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Махачев: «Мне предложили бой с Топурией в Белом доме и я сразу согласился. Потом сообщили, что поединок отменяется»

Ана Горшкова
Корреспондент

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев опроверг слов Илии Топурии, который заявил, что россиянин отказался от боя из-за травмы руки.

По словам Махачева, его менеджер позвонил ему и предложил подраться с Топурией на турнире UFC в Белом доме. Ислам ответил согласием мгновенно.

«Мне позвонил менеджер и предложил бой с Топурией в Белом доме. Я сразу согласился. Он даже сказал, что гонорар будет выше, потому что турнир особенный. Потом перезванивает и сообщает, что поединок отменяется. Мне объяснили, что они запросили другие финансовые условия», — цитирует Махачева аккаунт Red Corner MMA в соцсети X.

Россиянин опроверг заявление, что причиной срыва боя стала его рука.

«У меня есть старая травма руки, но операцию я собираюсь делать уже после завершения карьеры. Сейчас это никак не мешает выступлениям. Никаких разговоров, что бой сорвался из-за моей руки, вообще не было», — заявил Махачев.

15 июня в Вашингтоне на турнире UFC в Белом доме Топурия встретится с Джастином Гейджи.

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Илия Топурия
Ислам Махачев
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