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UFC в Белом доме: основной кард, прелимы, будут ли российские бойцы

Турнир UFC Белый дом состоится 15 июня в Вашингтоне
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Турнир UFC Белый дом пройдет в ночь на понедельник, 15 июня, на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне (США). Начало вечера ММА — в 3.00 по московскому времени 15 июня. Главное событие ожидается около 6.00.

Главным событием турнира станет титульный бой в легком весе между грузино-испанским бойцом Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи. В соглавном событии встретятся тяжеловесы бразилец Алекс Перейра и француз Сирилом Ганом, бойцы разыграют временный чемпионский пояс.

Кард UFC Белый дом

  • Илия Топурия (17-0) — Джастин Гейджи (27-5)

  • Алекс Перейра (13-3) — Сирил Ган (13-2)

  • Шон О'Мэлли (19-3) — Айманн Захаби (14-2)

  • Джош Хокит (9-0) — Деррик Льюис (29-13)

  • Маурисио Руффи (13-2) — Майкл Чендлер (23-10)

  • Бо Никал (8-1) — Кайл Докас (17-4)

  • Диего Лопес (27-8) — Стив Гарсия (19-5)

В опубликованном списке все заявленные поединки вынесены в основной кард.

Российских бойцов в карде турнира UFC в Белом доме нет. Ранее обсуждался бой Ислама Махачева против Илии Топурии, однако он не был организован: по словам Махачева, у Топурии уже был другой соперник, а UFC не был заинтересован в этом поединке на турнире у Белого дома.

Трансляцию турнира UFC Белый дом в России в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ», «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru. Также турнир будет доступен на официальной платформе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Следить за результатами боя Топурия — Гейджи и других поединков можно в матч-центре и ленте новостей раздела UFC на сайте «СЭ».

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