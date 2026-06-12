Турнир UFC Белый дом: дата и время, во сколько начало

Турнир UFC Белый дом пройдет в ночь с воскресенья на понедельник, с 14 на 15 июня, на территории Белого дома в Вашингтоне (США). Вечер смешанных единоборств состоится на Южной лужайке официальной резиденции президента США.

Начало турнира запланировано на 3.00 по московскому времени 15 июня. Главный бой вечера ориентировочно начнется не ранее 6.00 по московскому времени.

В главном событии турнира пройдет титульный бой в легком весе между грузино-испанским бойцом Илией Топурией и американцем Джастином Гейджи. В соглавном событии бразилец Алекс Перейра и француз Сирил Ган подерутся за временный пояс UFC в тяжелом весе.

Турнир UFC в Белом доме приурочен к празднованию 250-летия США. По данным промоушена, для болельщиков также организуют специальную фан-зону The Ellipse рядом с Белым домом. Вход на нее будет бесплатным по билетам, а ворота откроются в 15.30 по местному времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ивента. Следить за последними новостями UFC, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».