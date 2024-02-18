Илия Топурия нокаутировал Александра Волкановски и стал новым чемпионом UFC

Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия (15-0) одолел экс-чемпиона Александра Волкановски (26-4) нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе.

Бой стал главным событием вечера и состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Волкановски владел титулом с 2019 года. С тех пор он защитил пояс пять раз. В прошлом бою он проиграл чемпиону легкого веса Исламу Махачеву (25-1) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Топурия провел в UFC семь боев. В прошлом поединке он одолел Джоша Эммета (19-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45) . Бой состоялся 24 июня 2023-го на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.