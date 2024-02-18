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Сегодня, 08:26

Экс-чемпион Роберт Уиттакер победил Пауло Косту на UFC 298

Давид Хачатрян
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Роберт Уиттакер и Пауло Коста.
Фото USA Today Sports

Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (25-7) одолел шестого номера рейтинга Пауло Косту (14-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Бой стал со-главным событием вечера и состоялся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.

Уиттакер в прошлом бою проиграл действующему чемпиону Дрикусу дю Плесси (21-2) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля 2023-го на UFC 290 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Коста не выступал в октагоне с 2022-го. В прошлом бою он одолел Люка Рокхолда (16-6) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 20 августа на UFC 278 в Солт-Лейк-Сити, США.

Роберт Уиттакер
UFC
ММА
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