Хавьер Мендес: «Веласкес был чемпионом, а теперь помогает будущим звездам»

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес похвалил экс-чемпиона в тяжелом весе Кейна Веласкеса (14-3), который помогал действующему чемпиону Bellator в легком весе Усману Нурмагомедову (18-0) готовиться к бою с Брентом Примусом (12-4).

«Для меня большая радость, что Кейн Веласкес пришел ко мне, чтобы начать свой путь в ММА, стал чемпионом и теперь помогает новым чемпионам в лице Усмана Нурмагомедова и другим будущим звездам», — написал Мендес в соцсетях.