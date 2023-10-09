Абусупьян Магомедов подерется с Кайо Борральо 4 ноября на UFC Fight Night 231

Российский средневес UFC Абусупьян Магомедов (25-5) заменит бойца из Узбекистана Нурсултона Рузибоева (35-8), который должен был встретиться с Кайо Борральо (14-1) 4 ноября на UFC Fight Night 231 в Сан-Пауло, Бразилия. Об этом сообщает MMA Fighting.

Магомедов в прошлом бою проиграл чемпиону дивизиона Шону Стрикленду (28-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США.

Борральо провел в UFC четыре поединка и все выиграл. В прошлом бою он одолел Михала Олексейчука (19-6) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 29 апреля на UFC on ESPN 45 в Лас-Вегасе, США.