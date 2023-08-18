В ночь с 19 на 20 августа, в Бостоне Алджамейн Стерлинг подерется с Шоном О'Мэлли в главном бою турнира UFC 292. Время начала ранних прелимов — в 1.30 по московскому времени, прелимов — 3.00. Поединки основного карда стартуют в 5.00.

Видеотрансляцию основного карда покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец!», также посмотреть прямой эфир можно по платной подписке на Окко в разделе «Спорт». Весь турнир будет доступен на платформе UFC Fight Pass.

Алджэмейн Стерлинг провел 26 поединков, в которых проиграл три раза и одержал 23 победы. В предыдущем бою против Генри Сехудо 7 мая этого года победил раздельным решением судей.

Шон О'Мэлли за всю свою карьеру провел 18 боев, в которых одержал 16 побед и лишь один раз проиграл, еще один поединок был отменен. Последняя схватка состоялась в октябре прошлого года, тогда он победил раздельным решением судей Петра Яна.