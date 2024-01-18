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Сегодня, 21:56

Хабиб отреагировал на слухи о предложении 40 миллионов долларов за возвращение в UFC

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал новость о том, что он отказался от 40 миллионов долларов, которые ему предложила организация за возвращение в UFC.

«Надеюсь, эти разговоры когда-нибудь закончатся», — написал Хабиб в своих соцсетях, прикрепив фото о якобы полученном предложении.

Ранее Даниэль Кормье сообщил, что Хабиб отказался от 40 миллионов долларов за возвращение в UFC.

На счету35-летнего Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. После победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года Хабиб объявил о завершении карьеры.

Даниэль Кормье
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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