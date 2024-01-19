UFC 297: где смотреть трансляцию боев турнира
В ночь с 20 на 21 января в канадском городе Торонто на территории спортивного комплекса «Scotiabank Arena» пройдет турнир UFC 297. В главном событии вечера смешанных единоборств чемпион UFC в среднем весе из США Шон Стрикленд будет защищать титул в бою с представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси.
UFC 297 начнется в 02.30 по московскому времени. Смотреть видеотрансляцию турнира в Канаде можно будет в прямом эфире на канале «Матч Боец» (с 02.30), а также по подписке в сервисе UFC Fight Pass.
На канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru трансляцию UFC 297 начнут показывать с 06.00 мск.
Основной кард турнира UFC 297 в Торонто
Шон Стриклэнд (28-5) — Дрикус Дю Плесси (20-2)
Ракель Пеннингтон (15-8) — Майра Буэно Силва (10-2-1)
Нил Мэгни (28-11) — Майк Мэлотт (10-1-1)
Крис Кертис (30-10) — Марк-Андре Баррио (16-6)
Арнольд Аллен (19-2) — Мовсар Евлоев (17-0)
«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 297 в Торонто в ночь на 21 января.