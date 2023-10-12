Хабиб Нурмагомедов не будет секундировать Махачева в поединке против Волкановски

Россиянин Хабиб Нурмагомедов не будет секундировать Ислама Махачева в поединке против австралийца Александра Волкановски в турнире UFC 294.

«Хабиб не будет секундировать Ислама в бою против Волкановски», — приводит ТАСС слова представителя команды Нурмагомедова.

11 октября пресс-служба UFC сообщила, что бразилец Чарльз Оливейра из-за травмы не сможет провести бой с Махачевым на UFC 294. Волкановски заменит бразильского бойца в поединке с россиянином, который пройдет 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

31-летний Махачев занимает 3-ю строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. На его счету 24 победы и 1 поражение в ММА. В активе 35-летнего Волкановски 2 поражения при 26 победах.