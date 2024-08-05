Гурьянов считает, что Умар Нурмагомедов вскоре станет новым чемпионом UFC в легчайшем весе

Глава лиги Open FC Александр Гурьянов считает, что российский боец Умар Нурмагомедов вскоре станет новым чемпионом UFC в легчайшем весе.

«Очень рад видеть, как Умар растет на глазах. Думаю, что ему без разницы, кто будет перед ним в следующем поединке: Мераб Двалишвили, Шон О'Мэлли или кто-то еще. Уверен, что у Хабиба Нурмагомедова и его команды есть достаточно мощности, чтобы подготовить Умара к титульной гонке. Ждем нового чемпиона UFC», — заявил Гурьянов MMA.Metaratings.ru.

3 августа в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 7 Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена единогласным решением судей. Эта победа стала для россиянина 18-й в профессиональной карьере и шестой в UFC.