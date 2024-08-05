Бадаев: «В стойке Умар разбил Сэндхагена в пух и прах»

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев прокомментировал победу Умара Нурмагомедова (18-0) над Кори Сэндхагеном (17-5).

«Умар Нурмагомедов против Кори Сэндхагена. Поединок, который приковывал к себе наибольшее количество внимания, потому что Умар Нурмагомедов — парень, который часто выбывает с поединков, который часто срывает бои, травмируется, его оперируют, пропадает, — сказал Бадаев на своем YouTube-канале. — Но при этом парень, безусловно, сильный. У многих была, скажем так, такая мысль, проверен ли Умар Нурмагомедов до конца. Все мы знаем, что он хороший боец, мы общаемся с теми спортсменами, которые тренируются с Умаром, и очевидно, что парень обладает серьезным уровнем. Но была определенная недосказанность в силу того, что пока не удалось подраться с топом Умару, но и мы получили ответ на свой вопрос.

Прошел поединок против Кори Сэндхагена, прям топа-топа, топ-3 бойца UFC, который находился на втором месте в официальном рейтинге перед этим поединком. И Умар ответил на все вопросы. Он прошел проверку, он показал, насколько он техничный, зрелищный и зрелый боец. По поединку самому какие были расклады? И все думали, что Умар будет бороться, и все ожидали от Умара борьбу.

Кори Сэндхаген — искусный ударник, импровизатор, который очень много передвигается, выбрасывает удары под нестандартными углами, максимально в хорошем темпе проводящий свои бои, опытный, с уверенностью в себе. И казалось, что эта нестандартность, эта уверенность в себе и этот опыт, который был на стороне Кори Сэндхагена, могут создать определенные проблемы Умару. Именно в стойке. Мы сейчас говорим об этом аспекте. Но получилось наоборот, что Кори был сосредоточен, как это часто бывает, на том, чтобы остановить борьбу Умара. И в принципе, по большому счету, да, ему это удалось сделать, но при этом в стойке американец был разбит в пух и прах. При всем уважении к этому бойцу, очень приятный парень, зрелищный боец, максимально здравый человек, по-видимому. Но Умар превзошел его в этом поединке".

Нурмагомедов победил Сэндхагена единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.