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Сегодня, 11:46

Резников: «Умар может стать чемпионом, но в его дивизионе есть Ян и Двалишвили»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга ACA в легком весе Артем Резников (24-8) отметил, что Умар Нурмагомедов (18-0) может стать чемпионом UFC.

«Большинство боев турнира прошли ровно так, как я и ожидал. Победы Шары Буллета и Умара Нурмагомедова не стали сюрпризом. Удивило разве то, что Умар не уступал Кори в ударной технике, и что Сэндхаген легко вставал после проходов Нурмагомедова. У Умара большие шансы стать чемпионом, но не забываем, что в его дивизионе есть Петр Ян и Мераб Двалишвили», — сказал Резников Metaratings.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Артем Резников
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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