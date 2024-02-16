Генри Сехудо: «Россия изменилась к лучшему. В 2006-м там было мрачно»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился воспоминаниями о жизни в России.

— Для иностранных бойцов мы всегда проводим конкурс — сколько российских городов они знают помимо Москвы. Вы не раз бывали в России, думаю, назовете больше других.

— Хасавюрт. Владикавказ. Махачкала. Чечня. Грозный. Москва. Улан-Удэ. Якутия. Красноярск, давай [произносит по-русски]. Питер. Вот примерно так.

— Из всех российских городов, которые вы посетили, какой был самым депрессивным?

— Депрессивный... хм. Честно, я получил удовольствие от всех моих поездок в Россию. Может быть, когда я ездил туда совсем молодым, я не чувствовал удовольствия. Думаю, когда я впервые побывал в Москве, я немного ощутил вот эту депрессивность. Но это было в 2006 году. Когда я посетил Москву в 2018-м, город капитально изменился. Он стал лучше. А когда я впервые приехал в Россию в 2006-м, все было серым, мрачным. Но потом изменилось.

— В России очень красивые девушки, была ли у вас какая-то любовная история, которую не можете забыть?

— Ох, дружище, я люблю Россию, если не сказать больше. (Смеется.) Да... красивые люди, красивые женщины. По этой части не может быть никаких жалоб. В России, пожалуй, самые красивые женщины.

В ночь на 18 февраля Сехудо подерется с Мерабом Двалишвили на UFC 298 в Анахайме.