Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Гаджиев верит в возвращение Макгрегора в UFC: «Видимо, соскучился по боям или хочет деньжат подзаработать»

Константин Белов
Корреспондент

Известный промоутер Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении Конор Макгрегор в UFC.

Ранее издание New York Post сообщило, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях находится на финальной стадии переговоров о поединке против американца Макса Холлоуэя. По информации источника, бой может состояться 11 июля на турнире UFC 329 на арене T-Mobile Arena. Предполагается, что поединок пройдет в полусреднем весе, и для Холлоуэя это станет дебютом в категории до 77 кг.

«Сейчас я больше всего верю в возвращение Макгрегора в UFC за последние пять лет. Видимо, он соскучился по боям или хочет деньжат подзаработать. Как будто Холлоуэй удобный соперник для Макгрегора. При этом не считаю ирландца фаворитом в этом возможном бое», — сказал Гаджиев «СЭ».

Макгрегору 37 лет. В октябре 2025 года стало известно о его дисквалификации на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов. Срок отстранения завершился в марте 2026 года.

Последний бой ирландец провел в июле 2021 года, уступив Дастин Порье из-за перелома ноги. Всего на счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.

Холлоуэй в марте 2026 года проиграл решением судей бразильцу Чарльз Оливейра. В активе американца 27 побед и 9 поражений.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Конор Макгрегор
Камил Гаджиев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Путь в никуда. Почему история Шевченко — проблема всей КХЛ
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
В ООН сообщили о стремительном росте эпидемии Эболы
«Он будет даже полезнее, чем Бруну Фернандеш!» Что говорят о Батракове в Турции
Почему США меняют стратегию в отношении Ирана. Разбор
Lamborghini представила люксовую детскую коляску
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Герман Смольянинов
«Волейбол. Наши чемпионы» | Герман Смольянинов
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Новое правило в КХЛ, которое никто не понимает
Новое правило в КХЛ, которое никто не понимает
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста: онлайн-трансляция боя UFC

Николай Веретенников — Хаос Уильямс: онлайн-трансляция боя UFC
Новости
RSS RSS
Все новости