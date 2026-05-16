Гаджиев верит в возвращение Макгрегора в UFC: «Видимо, соскучился по боям или хочет деньжат подзаработать»

Известный промоутер Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении Конор Макгрегор в UFC.

Ранее издание New York Post сообщило, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях находится на финальной стадии переговоров о поединке против американца Макса Холлоуэя. По информации источника, бой может состояться 11 июля на турнире UFC 329 на арене T-Mobile Arena. Предполагается, что поединок пройдет в полусреднем весе, и для Холлоуэя это станет дебютом в категории до 77 кг.

«Сейчас я больше всего верю в возвращение Макгрегора в UFC за последние пять лет. Видимо, он соскучился по боям или хочет деньжат подзаработать. Как будто Холлоуэй удобный соперник для Макгрегора. При этом не считаю ирландца фаворитом в этом возможном бое», — сказал Гаджиев «СЭ».

Макгрегору 37 лет. В октябре 2025 года стало известно о его дисквалификации на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов. Срок отстранения завершился в марте 2026 года.

Последний бой ирландец провел в июле 2021 года, уступив Дастин Порье из-за перелома ноги. Всего на счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах.

Холлоуэй в марте 2026 года проиграл решением судей бразильцу Чарльз Оливейра. В активе американца 27 побед и 9 поражений.