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Арнольд Аллен — Мелкизаэл Коста: онлайн-трансляция боя UFC

Арнольд Аллен и Мелкизаэл Коста проведут бой в полулегком весе на UFC Fight Night 276 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Арнольд Аллен.
Фото Getty Images

Британский боец Арнольд Аллен и Мелкизаэл Коста из Барзилии проведут поединок в полулегком весе на турнире UFC Fight Night 276 в ночь на 17 мая. Вечер смешанных единоборств пройдет на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой Аллен — Коста ожидается после 5.00 по московскому времени.

ММА UFC: Аллен — Коста

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

У 32-летнего Арнольда Аллена в профессиональной карьере — 20 побед и 4 поражения. 29-летний Мелкизаэл Коста в ММА провел 33 боя (26 побед и 7 поражений).

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Арнольд Аллен
Мелкизаэл Коста
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