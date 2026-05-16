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Николай Веретенников — Хаос Уильямс: онлайн-трансляция боя UFC

Николай Веретенников и Хаос Уильямс проведут бой в полусреднем весе на UFC Fight Night 276 17 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Николай Веретенников.
Фото Global Look Press

Представитель Казахстана Николай Веретенников и Хаос Уильямс из США проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 276 в ночь на 17 мая. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой ожидается после 3.00 по московскому времени.

ММА UFC: Веретенников — Уилльямс

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

У 36-летнего Николая Веретенникова в профессиональной карьере 14 побед и 7 поражений. 32-летний Хаос Уилльямс в ММА провел 20 боев (15 побед и 5 поражений).

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Николай Веретенников
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