Николай Веретенников — Хаос Уильямс: онлайн-трансляция боя UFC

Николай Веретенников и Хаос Уильямс проведут бой в полусреднем весе на UFC Fight Night 276 17 мая

Представитель Казахстана Николай Веретенников и Хаос Уильямс из США проведут бой в полусреднем весе на турнире UFC Fight Night 276 в ночь на 17 мая. Вечер смешанных единоборств пройдет в спортивном комплексе «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Бой ожидается после 3.00 по московскому времени.

ММА UFC: Веретенников — Уилльямс

Ключевые события и результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

У 36-летнего Николая Веретенникова в профессиональной карьере 14 побед и 7 поражений. 32-летний Хаос Уилльямс в ММА провел 20 боев (15 побед и 5 поражений).