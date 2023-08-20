Фрейманов: «Было бы интересно посмотреть бой О'Мэлли против Сэндхагена»

Боец One FC Илья Фрейманов предположил, кто может стать соперником нового чемпиона UFC Шона О'Мэлли.

«Было бы интересно посмотреть первую защиту титула О'Мэлли в бою с Сэндхагеном. Это два лучших ударника легчайшего веса, у которых развиты и ноги, и руки, а не преобладает только бокс, работа ног или борьба, они более разносторонние. А вообще, дивизион сейчас интересен. Какой бы ни была первая защита, будет интересно. Возможно, сделают реванш со Стерлингом», — приводит «РБ Спорт» слова Фрейманова.

20 августа на UFC 292 О'Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом легчайшего дивизиона. Теперь в активе О'Мэлли 17 побед и 1 поражение. На счету Стерлинга 4 поражения при 23 победах.