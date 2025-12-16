Рахмонов без боев больше года поднялся в рейтинге UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов поднялся на вторую строчку в обновленном рейтинге UFC в полусреднем весе.

Он сместил ирландца Иана Гарри, которого победил 8 декабря 2024 года на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Лидером остается действующий чемпион — россиянин Ислам Махачев.

Рахмонов не дерется с декабря 2024-го, а Гарри в 2025-м выиграл у Карлоса Пратеса и Белала Мухаммада.

30-летний Рахмонов одержал победы во всех 19 профессиональных поединках в ММА.