Мерфи победил Эмметта в главном бою турнира UFC on ESPN 65 в Лас-Вегасе

Британец Лерон Мерфи победил американца Джоша Эмметта в главном поединке турнира UFC on ESPN 65 в Лас-Вегасе.

После пяти раундов судьи отдали победу Мерфи со счетом 48:47, 48:47, 49:46.

33-летний британец одержал 8-ю победу подряд в полулегком весе. Всего на его счету 16 побед и 1 ничья.

40-летний Эмметт потерпел третье поражение в последних 4 поединках. Его рекорд в карьере — 19 побед и 5 поражений.

С остальными результатами турнира в Лас-Вегасе можно ознакомиться на сайте «СЭ».