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Сегодня, 14:25

Джо Роган назвал главную ошибку Чимаева: «Он облажался»

Джо Роган назвал главную ошибку Чимаева
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Комментатор UFC Джо Роган уверен, что если бы Хамзат Чимаев (12-0) сделал вес перед боем с Нейтом Диасом (21-13) и победил его, то сразу бы получил бой за титул в полусреднем весе.

«Хамзат серьезно облажался, когда не сделал вес для боя с Нейтом Диасом, потому что если бы он сделал вес для боя с Нейтом Диасом и отлично выступил против него, то этот парень получил бы следующий титульный шанс. Он — звезда, он бы получил бой за титул», — сказал Роган на Joe Rogan Experience.

Чимаев следующий бой проведет против Пауло Косты (14-2) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Хамзат Чимаев
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