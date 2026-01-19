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Умар Нурмагомедов: «Так или иначе, я подерусь за пояс UFC, я стучусь в эту дверь»

Анастасия Пилипенко

Российский боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов заявил, что не намерен использовать публичную критику или жалобы для получения боя за пояс.

«У меня нет задачи критиковать, через какие-то жалобы добиваться боя за пояс. Я хочу выступать, выигрывать каждый свой бой... Так или иначе, я подерусь за пояс, я стучусь в эту дверь.

Я хочу добиваться высоких результатов, я хочу бить всех, кого мне поставят... И сейчас неважно, с кем мне бой дадут, и мне будет неважно, когда я стану чемпионом, с кем мне дадут бой. Я не буду говорить, кто заслужил, кому нужно что доказывать, кому нужно с кем драться, кому нужно с кем реванш проводить», — цитирует Нурмагомедова Gorilla Fighting.

Нурмагомедов вернется в октагон 25 января на UFC 324 в Лас-Вегасе, где его соперником станет бразилец Дейвисон Фигередо. В активе российского бойца 19 побед при одном поражении.

В своем последнем бою в октябре 2025 года он победил Марио Баутисту единогласным решением судей.

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Умар Нурмагомедов
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