Дудакова ударила своего тренера после поражения от Клайн на UFC Fight Night 249

Российский боец Виктория Дудакова после поражения от американки Фатимы Клайн на UFC Fight Night 249 ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева.

«Ты даже не подошел, ты там сидел. Тебе пофигу», — сказала Дудакова и ударила Гасаналиева. Этот эпизод попал в трансляцию.

Поединок в минимальном весе завершился нокаутом Дудаковой во втором раунде. На счету 25-летней Дудаковой 8 побед и 2 поражения. У 24-летней Клайн 7 побед и одно поражение.