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Сегодня, 01:47

Дудакова ударила своего тренера после поражения от Клайн на UFC Fight Night 249

Сергей Разин
корреспондент
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Российский боец Виктория Дудакова после поражения от американки Фатимы Клайн на UFC Fight Night 249 ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева.

«Ты даже не подошел, ты там сидел. Тебе пофигу», — сказала Дудакова и ударила Гасаналиева. Этот эпизод попал в трансляцию.

Поединок в минимальном весе завершился нокаутом Дудаковой во втором раунде. На счету 25-летней Дудаковой 8 побед и 2 поражения. У 24-летней Клайн 7 побед и одно поражение.

Виктория Дудакова
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Дудакова проиграла нокаутом Клайн на UFC Fight Night 249

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