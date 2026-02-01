Диего Лопес перед реваншем с Александром Волкановски на UFC 325: статистика бойца

Претендент на титул в полулегком весе UFC Диего Лопес проведет реванш с чемпионом Александром Волкановски в главном бою турнира UFC 325. Вечер ММА пройдет в Сиднее (Австралия) в ночь на 1 февраля. Начало главного события — ориентировочно в 7:00 по московскому времени.

ММА UFC: Волкановски — Лопес

Ключевая статистика Диего Лопеса накануне боя: бойцу — 31 год, его рост — 170 см, актуальный рекорд в ММА — 27 побед и 7 поражений.

Первый бой бразильца Лопеса с австралийцем Волкановски состоялся 13 апреля 2025 года на турнире UFC 314 в Майами (США). Тогда Диего уступил Алексу единогласным решением судей.

Трансляцию главного карда UFC 325 проведут платформа UFC Fight Pass, канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), канал «Матч! Боец», онлайн-кинотеатры Okko и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325. Результат боя Волкановски — Лопес и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.