Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: онлайн-трансляция боя UFC 325

Началась прямая трансляция боя между Физиевым и Руффи на UFC 325

Рафаэль Физиев и Маурисио Руффи проведут бой в легком весе на турнире UFC 325. Вечер ММА проходит в спортивном комплексе «Кудос Банк Арена» в Сиднее (Австралия).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325.

ММА UFC: Физиев — Руффи

Рекорд 32-летнего Физиева в профессиональной карьере — 13 побед и четыре поражения. На счету 32-летнего Руффи — 12 побед и два поражения.

Бой показывают на телеканале и сайте «Матч ТВ», телеканале «Матч! Боец», платформах UFC Fight Pass, «Кинопоиск» и Okko.

Главное событие вечера — титульный бой-реванш в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом.

За результатами турнира можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».