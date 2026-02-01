Рафаэль Физиев — Маурисио Руффи: онлайн-трансляция боя UFC 325
Началась прямая трансляция боя между Физиевым и Руффи на UFC 325
Рафаэль Физиев и Маурисио Руффи проведут бой в легком весе на турнире UFC 325. Вечер ММА проходит в спортивном комплексе «Кудос Банк Арена» в Сиднее (Австралия).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325.
ММА UFC: Физиев — Руффи
Рекорд 32-летнего Физиева в профессиональной карьере — 13 побед и четыре поражения. На счету 32-летнего Руффи — 12 побед и два поражения.
Бой показывают на телеканале и сайте «Матч ТВ», телеканале «Матч! Боец», платформах UFC Fight Pass, «Кинопоиск» и Okko.
Главное событие вечера — титульный бой-реванш в полулегком весе между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом.
За результатами турнира можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».
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