Умар Нурмагомедов заявил об отсутствии интереса к поединку с Петром Яном

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов заявил, что не заинтересован в поединке с экс-чемпионом промоушена в легчайшем весе Петром Яном.

«Я не считаю, что Петр Ян — это серьезная проверка для меня. Я не вижу нашего с ним боя. Его можно забороть, повалить, забрать спину. Если он скажет, что хочет драться со мной, если в UFC скажут, что им нужен этот бой, то я приму этот поединок. Но называть его серьезной проверкой я не хочу», — цитирует Нурмагомедова Sport24.

За свою карьеру Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения, одержав 16 побед. 14 января в рамках турнира UFC Fight Night 217 28-летний спортсмен победил представителя Бразилии Раони Барселоса. Россиянин нокаутировал своего соперника в первом раунде.