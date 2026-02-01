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1 февраля, 07:06

Сен-Дени победил Хукера техническим нокаутом на UFC 325

Французский боец легкого веса Бенуа Сен-Дени победил новозеландца Дэна Хукера в со-главном бою турнира UFC 325, который проходит в Сиднее (Австралия).

Сен-Дени выиграл техническим нокаутом, бой был остановлен за 15 секунд до конца второго раунда.

30-летний Сен-Дени одержал 17-ю победу в карьере при трех поражениях. 35-летний Хукер потерпел 14-е поражение при 24 победах.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 325.

Алекс Волкановски&nbsp;&mdash; Диего Лопес.Волкановски — Лопес 2, Физиев уступил Руффи техническим нокаутом: онлайн-трансляция UFC 325
ММА UFC: Хукер — Сэн-Дени

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