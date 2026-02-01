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1 февраля, 06:34

Физиев проиграл Руффи техническим нокаутом на UFC 325

Азербайджанский боец легкого веса Рафаэль Физиев проиграл бразильцу Маурисио Руффи в поединке основного карда турнира UFC 325, который проходит в Сиднее (Австралия).

Судья остановил поединок за 30 секунд до конца второго раунда после того, как Физиев пропустил серию ударов. Руффи присуждена победа техническим нокаутом.

32-летний Физиев потерпел пятое поражение в карьере при 13 победах. У 29-летнего Руффи теперь 13 побед при двух поражениях.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 325.

Алекс Волкановски&nbsp;&mdash; Диего Лопес.Волкановски — Лопес 2, Физиев уступил Руффи техническим нокаутом: онлайн-трансляция UFC 325
ММА UFC: Физиев — Руффи

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