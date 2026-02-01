Физиев проиграл Руффи техническим нокаутом на UFC 325

Азербайджанский боец легкого веса Рафаэль Физиев проиграл бразильцу Маурисио Руффи в поединке основного карда турнира UFC 325, который проходит в Сиднее (Австралия).

Судья остановил поединок за 30 секунд до конца второго раунда после того, как Физиев пропустил серию ударов. Руффи присуждена победа техническим нокаутом.

32-летний Физиев потерпел пятое поражение в карьере при 13 победах. У 29-летнего Руффи теперь 13 побед при двух поражениях.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC 325.

ММА UFC: Физиев — Руффи