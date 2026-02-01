Волкановски во второй раз победил Лопеса и защитил титул UFC в полулегком весе

Австралийский боец Алекс Волкановски победил бразильца Диего Лопеса в главном бою турнира UFC 325, который прошел в Сиднее (Австралия).

Волкановски выиграл пятираундовый поединок единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45) и защитил чемпионский пояс в полулегком весе.

Волкановски победил Лопеса во второй раз: их первый поединок состоялся в апреле 2025 года, тогда австралиец также выиграл единогласным решением судей.

Теперь на счету 37-летнего Волкановски 28 побед в карьере при четырех поражениях. 31-летний Лопес потерпел восьмое поражение при 27 победах.