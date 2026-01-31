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31 января, 22:30

Дэн Хукер — Бенуа Сен-Дени: онлайн-трансляция боя UFC 325 начнется ориентировочно в 6.30

Дэн Хукер и Бенуа Сен-Дени проведут бой на UFC 325 на 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

Новозеландец Дэн Хукер и француз Бенуа Сен-Дени проведут бой в легком весе на турнире UFC 325 в ночь с 31 января на 1 февраля. Вечер смешанных единоборств пройдет на «Кудос Банк Арене» в Сиднее (Австралия). Начало боя Хукер — Сен-Ден — ориентировочно в 6.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325.

ММА UFC: Хукер — Сэн-Дени

Бой показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Боец», платформа UFC Fight Pass, «Кинопоиск» и Okko.

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Алекс Волкановски&nbsp;&mdash; Диего Лопес.Волкановски — Лопес 2, Физиев против Руффи: онлайн-трансляция UFC 325

Рекорд 35-летнего Хукера в профессиональной карьере — 24 победы и 13 поражений. В профессиональных ММА 30-летний Сен-Дени одержал 16 побед и потерпел три поражения.

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