Александр Волкановски — Диего Лопес 2: онлайн-трансляция боя UFC 325 начнется ориентировочно в 7.00

Александр Волкановски и Диего Лопес проведут титульный бой на UFC 325 1 февраля

Австралиец Александр Волкановски и Диего Лопес из Бразилии проведут титульный бой-реванш в полулегком весе на UFC 325 в ночь на 1 февраля. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Кудос Банк Арене» в Сиднее (Австралия).

Начало боя Волкановски vs Лопес 2 — около 7.00 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 325.

ММА UFC: Волкановски — Лопес

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».

Бой Волкановски и Лопеса покажут телеканалый «Матч ТВ» и «Матч! Боец», платформы UFC Fight Pass, «Кинопоиск» и Okko.

Рекорд 36-летнего австралийского бойца в профессиональной карьере — 27 побед (13 нокаутом) и четыре поражения. На счету 30-летнего бразильца — 27 побед (10 нокаутом) и семь поражений.

В первом поединке соперников на UFC 314 в апреле 2025 года Волкановски одержал победу над Лопесом единогласным решением судей и вернул ставший вакатным пояс чемпиона.