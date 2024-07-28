Дана Уайт: «Я знаю, что Белал тренировался с Хабибом. Такое выступление было ожидаемо»

Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции признался, что ожидал такого выступления от чемпиона в полусреднем весе Белала Мухаммада (24-3).

«Я знаю, что Белал тренировался с Хабибом. Такое выступление было ожидаемо», — сказал Уайт.

Мухаммад победил Леона Эдвардса (22-4) единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и стал новым чемпионом в полусреднем весе. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.