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Дана Уайт: «Кто вообще додумался покупать Bellator? Кажется, кого-то разводят!»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о том, что лига PFL собирается купить Bellator за 500 миллионов долларов.

«Кто вообще додумался покупать Bellator? — сказал Уайт на пресс-конференции. — Можно совершить кучу ошибок, и покупка Bellator — это одна из самых больших ошибок в нашем бизнесе. Давайте просто откинемся на спинку стула и понаблюдаем, чем все это закончится. Мне очень интересно. Bellator стоит 500 миллионов долларов? Потрясающе. Кажется, кого-то разводят! Покупайте быстрее! Это же чертовски глупо».

Ранее СМИ писали, что PFL ведет переговоры о покупке конкурента Bellator MMA у компании Paramount и якобы стоимость Bellator оценивается в 500 миллионов долларов.

Bellator (Беллатор)
Дана Уайт
UFC
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