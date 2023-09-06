Дана Уайт: «Кто вообще додумался покупать Bellator? Кажется, кого-то разводят!»

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал слухи о том, что лига PFL собирается купить Bellator за 500 миллионов долларов.

«Кто вообще додумался покупать Bellator? — сказал Уайт на пресс-конференции. — Можно совершить кучу ошибок, и покупка Bellator — это одна из самых больших ошибок в нашем бизнесе. Давайте просто откинемся на спинку стула и понаблюдаем, чем все это закончится. Мне очень интересно. Bellator стоит 500 миллионов долларов? Потрясающе. Кажется, кого-то разводят! Покупайте быстрее! Это же чертовски глупо».

Ранее СМИ писали, что PFL ведет переговоры о покупке конкурента Bellator MMA у компании Paramount и якобы стоимость Bellator оценивается в 500 миллионов долларов.