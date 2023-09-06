Дана Уайт рассказал, опасается ли он того, что Саудовская Аравия вкладывает сотни миллионов в PFL

Глава UFC Дана Уайт уверен, что деньги — это не ключевой аспект MMA-бизнеса и что PFL вряд ли сможет превзойти UFC даже с учетом финансовой поддержки Саудовской Аравии.

«Они [Саудовская Аравия] за последнее время вложили миллиарды долларов в свою инфраструктуру, чтобы привлечь туристов. Лас-Вегас — прекрасный тому пример. Взгляните, что произошло с этим местом после того, как туда пришли спортивные команды. У них [Саудовской Аравии], кажется, больше денег, чем у кого бы то ни было в мире. Я это понимаю.

Я рад за них [PFL]. Давай поддадим жару. Повторюсь, у меня нет проблем с PFL. Эти ребята всегда с точки зрения бизнеса вели себя профессионально, они хотят конкурировать с нами, и я это уважаю.

Что я думаю по поводу того, что Саудовская Аравия может вложить кучу денег в PFL и победить UFC? Было много тех, кто раскрывал кошелек, для того чтобы стать нашими конкурентами. Дело не в деньгах. Есть много других аспектов. Я в этом бизнесе 23 года, и я вижу все, что делается неправильно. То, что они якобы платят больше, чем мы, — это абсолютная ложь. Это не соответствует действительности. Но при этом я вижу, что они впустую тратят сумасшедшие деньги.

Загляните в словарь и посмотрите определение слова «бизнес». Существуют бизнес и благотворительные организации. Я занимаюсь и тем и другим. Большинство этих ребят занимаются благотворительностью, а не бизнесом. Они могут делать это [вкладывать деньги] сколько угодно. До тех пор, пока у них они не закончатся. Посмотрим».

Ранее компания SRJ Sports Investments, созданная Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, приобрела миноритарный пакет акций PFL за 100 миллионов долларов.