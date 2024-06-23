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Сегодня, 04:15

Уайт: «Волков поставил себя в очень хорошее положение»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о поединке Александра Волкова с Сергеем Павловичем.

«Очевидно, сегодня у него был отличный вечер, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Он поставил себя в очень хорошую позицию. У него был хороший геймплан, он смог выиграть бой. Я не говорю о титульном поединке, но он определенно поставил себя в очень хорошее положение».

В со-главном событии турнира UFC Fight Night Александр Волков единогласным решением судей одолел Сергея Павловича.

Александр Волков (единоборства)
Дана Уайт
Сергей Павлович
UFC
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