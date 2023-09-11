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Сегодня, 17:10

Дана Уайт назвал Волкова монстром после победы над Туйвасой на UFC 293

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал победу россиянина Александра Волкова над австралийцем Таем Туйвасой на UFC 293 в Сиднее.

«Если говорить об ожиданиях, то этот бой их полностью оправдал. Туиваса бился с настоящим монстром, имеющим огромное преимущество в размахе рук и нокаутирующую мощь. Разница в габаритах была колоссальной, но Тай выглядел очень достойно», — сказал Уайт на пресс-конференции.

34-летний Волков победил Туивасу сабмишном во втором раунде. Россиянин идет на серии из трех побед, а австралиец проиграл досрочно три последние схватки. После поединка Волков заявил, что готов подраться в конце этого года или начале следующего.

Бой Александра Волкова и&nbsp;Тая Туйвасы. «Олейник научил меня этому приему лет 10 назад». Волков победил Туивасу самым неожиданным способом

Всего у Волкова в активе 37 побед при 10 поражениях. На счету 30-летнего Туйвасы 14 побед и 6 поражений.

Александр Волков (единоборства)
Дана Уайт
Тай Туиваса
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