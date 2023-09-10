Александр Волков: «Готов подраться в конце этого года или начале следующего»

Седьмой номер рейтинга UFC в тяжелом весе россиянин Александр Волков (27-10) заявил, что он мотивирован стать новым чемпионом в тяжелом весе.

«Я хочу драться как можно чаще, чтобы вернуться в гонку за титул чемпиона. Я готов подраться в конце этого года или начале следующего. Я буду продолжать тренироваться и начну новый тренировочный сбор.

У меня за плечами больше 50 боев, но я каждый раз продолжаю учиться чему-то новому. У меня есть мотивация стать чемпионом. Интересен ли мне бой с Томом Аспиналлом? Да, почему нет?» — сказал Волков на пресс-конференции.

Волков победил Тая Туивасу (14-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.