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Сегодня, 09:17

Дана Уайт назвал Двалишвили «тупым»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт прокомментировал опубликованное первым номером рейтинга в легчайшем весе Мерабом Двалишвили (17-4) фото в сеть, на котором у него рассечение над глазом.

«Весь мир теперь знает о рассечении Мераба. Он опубликовал это. Наши парни настолько тупы, что это просто невероятно. Я отдаю должное боксерам, которые не публикуют в сеть подобное. Наши же парни не могут, ##### [черт возьми], дождаться, чтобы выложить это в социальные сети. Это небольшое рассечение. Ничего особенного. Но, очевидно, его нужно было это опубликовать.

Какого черта ты хочешь, чтобы [О'Мэлли] знал об этом? Это просто идиотизм. Некоторые из этих парней настолько тупы, что это просто умопомрачительно. Это невероятно», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Шон О’Мэлли (17-1) и Двалишвили подерутся 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

 

Дана Уайт
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
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