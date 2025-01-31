Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 18:00

Дана — о желании Махачева перейти в средний вес: «Это совершенно другой уровень»

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал желание Ислама Махачева сразится за титул в среднем весе промоушена.

«Ислам хочет перейти в средний вес? Я не знаю насчет всего этого. Слушай, если он хочет перейти в полусредний вес, мы можем поговорить. Но переход в средний дивизион — это же совершенно другой уровень», — заявил Уайт на пресс-конференции.

33-летний россиянин провел 28 боев в ММА и одержал 27 побед. Он занимает первое место в рейтинге бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

На турнире UFC 311 Махачев в четвертый раз защитил титул чемпиона промоушена в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано.

Ислам Махачев
Дана Уайт
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Главу Федерации фигурного катания Москвы заочно арестовали
FONBET потребовал с задержанного за взятку Анохина 100 миллионов рублей
Минспорт отозвал аккредитацию у ФТАР и отправил в отставку Дмитрия Василенко
Медведчук заявил о признании Зеленским своей нелегитимности
СК установил личности пятерых убивших жителей Русского Поречного боевиков ВСУ
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Популярное видео
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC Fight Night 250: время начала и где смотреть трансляцию боев турнира

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости