Источник: Чимаев проведет бой против Прохазки за чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев сменит весовую категорию и проведет поединок за титул в полутяжелом весе против чеха Иржи Прохазки, утверждает Krazy Kev MMA.

По данным источника, бой станет главным событием турнира UFC 327, который пройдет 11 апреля в Майами.

31-летний Чимаев — уроженец Чеченской Республики, выступающий в UFC под флагом ОАЭ. Спортсмен выиграл все 15 поединков в профессиональной карьере в ММА.

У 33-летнего Прохазки 32 победы и 5 поражений, еще 1 поединок с участием чеха завершился вничью.