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Камару Усман хочет получить бой против Махачева: «Я доказал, что могу побить этих ребят»

Анастасия Пилипенко

Нигерийский боец, бывший чемпион UFC Камару Усман сообщил, что хочет получить поединок против чемпиона промоушена в полусреднем весе, россиянина Ислама Махачева.

«Не секрет, что я хочу титульный бой. Я верю, что это должно случиться. Я доказал, что еще могу тягаться с этими парнями, что могу побить этих парней. Я считал Хоакина Бакли одним из самых опасных парней в дивизионе. Но когда я его побил, все забыли, насколько этот Бакли опасен», — заявил Камару в эфире YouTube-шоу Pound4Pound.

16 ноября 2025 года Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену единогласным решением судей на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Россиянин завоевал пояс в полусреднем весе, став первым двойным чемпионом UFC из России.

Усман провел 25 боев в ММА и одержал 21 победу. На счету Махачева 28 выигрышей в 29 поединках.

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Ислам Махачев
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