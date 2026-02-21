UFC Fight Night Стрикленд — Эрнандес: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night 267 пройдет в спортивном комплексе «Тойота-Центр» в Хьюстоне (штат Техас, США) в ночь с 21 на 22 февраля. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.

В главном событии вечера сойдутся американские бойцы Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес. «СЭ» публикует полный кард вечер ММА.

Главный кард UFC Fight Night 267

Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес

Джефф Нил — Урош Медич

Дэн Иге — Мелкизаэл Коста

Сергей Спивак — Анте Делия

Джейкоб Смит — Джозиа Харрелл

Закари Риз — Мишель Перейра

Предварительный кард UFC Fight Night 267

Чиди Нджокуани — Карлос Леал

Оде Осборн — Алиби Идирис

Олден Кория — Луис Гуруле

Нора Корноль — Джоселин Эдвардс

Рамиз Брахимай — Пунаэле Сориано

Филип Роу — Жан-Поль Лебоснояни

Джордан Ливитт — Ядьер Дель Валье

Джулиана Миллер — Карли Джудис

Где смотреть UFC Fight Night 267

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).