UFC Fight Night Стрикленд — Эрнандес: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night 267 пройдет в спортивном комплексе «Тойота-Центр» в Хьюстоне (штат Техас, США) в ночь с 21 на 22 февраля. Начало — в 1.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 4.00 мск.
В главном событии вечера сойдутся американские бойцы Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес. «СЭ» публикует полный кард вечер ММА.
Главный кард UFC Fight Night 267
Шон Стрикленд — Энтони Эрнандес
Джефф Нил — Урош Медич
Дэн Иге — Мелкизаэл Коста
Сергей Спивак — Анте Делия
Джейкоб Смит — Джозиа Харрелл
Закари Риз — Мишель Перейра
Предварительный кард UFC Fight Night 267
Чиди Нджокуани — Карлос Леал
Оде Осборн — Алиби Идирис
Олден Кория — Луис Гуруле
Нора Корноль — Джоселин Эдвардс
Рамиз Брахимай — Пунаэле Сориано
Филип Роу — Жан-Поль Лебоснояни
Джордан Ливитт — Ядьер Дель Валье
Джулиана Миллер — Карли Джудис
Где смотреть UFC Fight Night 267
За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).