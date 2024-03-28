Чимаев может провести бой за титул чемпиона UFC, если победит Уиттакера

Девятый номер рейтинга UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (13-0) в случае победы над австралийцем Робертом Уиттакером (25-7) может провести поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе.

«Хамзат в случае победы может получить титульный шанс. Такой вопрос активно обсуждается», — приводит ТАСС слова представителя команды Чимаева.

Чимаев встретится с Уиттакером 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой станет главным событием вечера.

В последнем поединке Чимаев победил Камару Усмана решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби.