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Сегодня, 08:23

Чемпион UFC Волкановски заявил, что хочет провести бой с Евлоевым: «Самый достойный претендент»

Алина Савинова

Австралийский боец ММА, чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски считает россиянина Мовсара Евлоева самым достойным оппонентом для следующего поединка.

«Мовсар — самый достойный претендент на бой за первое место. Он давно претендует на чемпионство. Я хочу сразиться с претендентом номер один, с тем, кто этого заслуживает, а это Мовсар. Я почти уверен, что этого хочет и UFC, так что, думаю, именно так все и будет», — цитирует Волкановски MMA Junkie.

37-летний спортсмен добавил, что рассчитывает провести свой следующий бой в августе-сентябре. Всего за карьеру он одержал 28 побед при четырех поражениях. На счету 32-летнего Евлоева 20 побед в 20 поединках.

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
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