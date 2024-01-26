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Царукян считает, что Ян победит Ядонга досрочно и прервет серию поражений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Топовый российский легковес UFC и амбассадор PARI Арман Царукян прокомментировал грядущий поединок бывшего чемпиона промоушена в легчайшем весе Петра Яна и китайца Сонга Ядонга.

«Я вижу Петра Яна фаворитом. Думаю, он победит Сонга Ядонга досрочно, прервет свою серию поражений и снова будет участвовать в титульной гонке. Я думаю, что он еще раз подерется за титул и станет чемпионом», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

30-летний Ян одержал 16 побед и потерпел 5 поражений в ММА. Россиянин проиграл 3 последних поединка подряд. У 26-летнего Ядонга 21 победа, 7 поражений и 1 ничья.

Бой Петра Яна и Сонга Ядонга состоится в США в турнире UFC 299 10 марта.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/carukyan-yan-pobedit-yadonga-dosrochno-i-prervet-seriyu-porazhenii-327743/
Арман Царукян
Петр Ян
UFC
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